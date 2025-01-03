Стало известно, сколько зданий повредил враг в Харькове в 2024 году

Россияне постоянно обстреливают Харьков.
Мэр Харькова Игорь Терехов представил статистику об обстреле города.
Об этом он сообщил в соцсетях.
"Да, цифры утомляют. Но за ними стоит правда. Правда о тысячах разрушенных Россией окон, крыш и домов. Мы фиксируем каждую потерю. Потому что эти данные — доказательства. Для мира. Для трибунала. Для истории. Чтобы никто никогда не смог сказать: "Этого не было". Коммунальщики уже закрыли практически 100% контуров и отремонтировали две трети крыш. Дальнейшие работы продолжаются. Шаг за шагом, совместными усилиями города, государства, партнеров, волонтеров, мы обязательно восстановим наш Харьков!", — говорится в сообщении.
По данным Терехова, повреждено 34992 окна в квартирах, 12833 окна в местах общего пользования, 4822 балкона, 781 кровля (525 – уже отремонтировали).
Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал об угрозе россиян на Харьковщине. По его словам, армия России пытается расширить зону влияния в регионе.
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