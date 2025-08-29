- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 1 мин
Стало известно, сколько жителей остаются в херсонском микрорайоне Корабел
Несмотря на ежедневные эвакуационные мероприятия, в херсонском микрорайоне Корабел остаются около 200 жителей, сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В микрорайоне Корабел (Остров) в Херсоне до сих пор находятся около 200 человек. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Укринформ .
По его словам, с начала августа, когда ситуация в районе существенно ухудшилась, удалось эвакуировать около 1700 человек, среди которых 56 детей и 170 маломобильных. Однако ныне желающих уехать немного — за последние дни вывозят всего по несколько человек каждый день.
"Мы вам поможем и с выездом, и с обустройством на новом месте - нам помогают и другие регионы с этим", - подчеркнул глава ОВА и призвал жителей принимать взвешенное решение в пользу эвакуации.
Всего с момента деоккупации региона было эвакуировано более 51 тысячи человек, среди них почти 6 тысяч детей и 500 маломобильных лиц. Только в этот понедельник более 40 жителей с опасных территорий выехали в более безопасные области.
Впрочем, как отметил Прокудин, активность населения по эвакуации значительно снизилась.
Напомним, из-за обострения ситуации в Донецкой области объявлена обязательная эвакуация . Власти вывозят семьи с детьми из двух общин области.