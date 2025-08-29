Стало известно, сколько жителей остаются в херсонском микрорайоне Корабел

Эвакуация / © Associated Press

В микрорайоне Корабел (Остров) в Херсоне до сих пор находятся около 200 человек. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Укринформ .

По его словам, с начала августа, когда ситуация в районе существенно ухудшилась, удалось эвакуировать около 1700 человек, среди которых 56 детей и 170 маломобильных. Однако ныне желающих уехать немного — за последние дни вывозят всего по несколько человек каждый день.

"Мы вам поможем и с выездом, и с обустройством на новом месте - нам помогают и другие регионы с этим", - подчеркнул глава ОВА и призвал жителей принимать взвешенное решение в пользу эвакуации.

Всего с момента деоккупации региона было эвакуировано более 51 тысячи человек, среди них почти 6 тысяч детей и 500 маломобильных лиц. Только в этот понедельник более 40 жителей с опасных территорий выехали в более безопасные области.

Впрочем, как отметил Прокудин, активность населения по эвакуации значительно снизилась.

Напомним, из-за обострения ситуации в Донецкой области объявлена обязательная эвакуация . Власти вывозят семьи с детьми из двух общин области.