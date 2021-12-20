Стало известно стоимость пробного ВНО в 2022 году: цена будет отличаться в каждом регионе

Стало известно стоимость пробного ВНО в 2022 году: цена будет отличаться в каждом регионе

Цена пробного ВНО будет варьироваться от 213 до 309 гривен.

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) обнародовал информацию о цене пробного ЗНО в 2022 году. Следовательно, сумма будет отличаться в каждом регионе.

Об этом сообщили на сайте УЦОКО.

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"Региональные центры оценивания качества образования определили стоимость проведения пробного ВНО. Она отличается по регионам и колеблется в пределах от 213 до 309 грн.", — говорится в сообщении.

В центре оценивания качества образования объясняют, что такая разница связана с особенностями организации пробного ВНО, в частности, "со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестирований и т.п.".

Напомним, в Министерстве образования и науки утвердили календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году. Согласно этому приказу, регистрация для участия во ВНО продлится с 1 февраля по 9 марта 2022 года.

Кроме того, Кабинет министров Украины принял изменения в порядок проведения внешнего независимого оценивания. Изменения позволят соответствовать документу новым реалиям проведения испытания, в том числе и в условиях карантина.

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