Стало известно в чем нужно замочить лук перед посадкой для хорошего урожая, чтобы не было стрелок

Способ обработки лука перед посадкой, подходящий как для осени, так и весны найдете в материале ТСН. ua.

В чем нужно обработать лук перед посадкой

Перед тем, как высаживать лук, замочите его в растворе пищевой соды.

Раствор соды действует как противогрибковое и антисептическое средство. Он значительно улучшает качество посадочного материала, так как повышает устойчивость к болезням, предупреждает выпускание стрелок, обеспечивает хорошую урожайность. Замачивание в соде дополнительно обогащает посадочный материал лука минеральными веществами, лук лучше переносит засуху и хорошо растет, даже на не обогащенной земле.

Как нужно замачивать посевной материал лука перед посадкой

Чтобы получить нужный раствор, разведите соду в расчете 1 ст ложка пищевой соды на 1 литр воды.

Важно, чтобы раствор, в котором замачивают, был горячим, температурой не ниже +45°С, но не выше +60°С.

Перед тем, как погрузить лук в раствор, очистите его от верхней шелухи, но не полностью.

Держите лук в растворе не менее 30 минут. Чтобы раствор быстро не остыл, емкость чем-нибудь накройте.

Соду можно использовать и для раскисления почвы при посадке лука вместо золы или доломитовой муки. Для этого в лунки добавляют немного соды и сразу высаживают лук. Добавление таким образом соды будет полезным и для предупреждения развития патогенных микроорганизмов.

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