Стало известно, в каких городах украинцы чаще попадают и погибают в ДТП

Стало известно, в каких городах украинцы чаще попадают и погибают в ДТП

Больше всего ДТП было зарегистрировано в столице.

За первые 5 месяцев 2021 года во многих украинских городах возросло количество ДТП с погибшими и/или травмированными. По сравнению с предыдущим периодом, аварий стало больше в Тернополе (на 65,0%), Виннице (на 19,1%), Ивано-Франковске (15,5%), Николаеве (15,2%), Житомире (9,9 %). В то же время этот показатель снизился в Ужгороде (на 68%), Луцке (32,1%), Черновцах (32%), Черкассах (24,2%) и Харькове (17,6%).

Как сообщили ТСН.ua в Опендатабот, больше всего ДТП было зарегистрировано в столице, общее количество участников дорожных происшествий составило 2 637 человек.

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Так, лидерами по количеству ДТП с погибшими и/или травмированными стали Киев (649), Днепр (359), Одесса (357), Харьков (310), Запорожье (222), Львов (204), Николаев (189).

Меньше всего аварий было зафиксировано в Ужгороде (8), Черновцах (34), Луцке (55), Виннице (56), Кропивницкому и Чернигове (по 60)

Напомним, что во всех без исключения областях Украины наблюдался рост количества ДТП. Больше всего ДТП было зарегистрировано в Киеве и Киевской области (24 029). Суммарно их больше, чем в пяти других крупных областях Украины — Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской (23787).

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