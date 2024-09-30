Стало известно, в каких регионах зимой будет самая сложная ситуация со светом

Энергетическая система Украины существенно пострадала в результате массированных атак России, что приведет к значительному дефициту электроэнергии зимой, особенно в восточных областях.

Об этом рассказала в интервью Новости.LIVE член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Инна Совсун.

Совсун отметила, что из-за обстрелов со стороны России наиболее разрушенной генерации находится на востоке Украины. Она подчеркнула, что две большие электростанции расположены на западе страны, и основная задача – обеспечить электроснабжение на восток. Однако из-за разрушения систем передачи может возникнуть ситуация, когда электроэнергия есть, но нет возможности доставить ее в Харьков, что приведет к неравномерной поставке электричества в разных регионах.

По ее словам, ситуация со светом в Запорожье также сложна из-за постоянных ударов по объектам энергетических передач. Она подчеркнула, что местные власти могут принять минимальные меры, такие как установка турбин для обеспечения электроснабжения критической инфраструктуры. Для Харькова это особенно важно, поскольку существуют высокие риски, что хотя электроэнергия будет производиться в стране, ее может быть невозможно передать в город.

Напомним, эксперт по энергетике Сергей Дяченко сообщил, что в случае отключения АЭС от энергосистемы в Украине могут ввести аварийные режимы, предусматривающие электроснабжение всего 4-5 часов в сутки.

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