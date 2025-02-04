Стало известно, в каком состоянии находится 8-летняя девочка из Сум, пострадавшая от атаки России

В реанимации до сих пор находится 8-летняя Варя, пострадавшая от российской атаки на Сумы 30 января.

Об этом сообщило издание "Кордон.Медіа".

После того, как Варю удалось спасти из разрушенного дома, врачи ввели ребенка в искусственную кому для стабилизации состояния. 1 февраля ее вывели из комы, но состояние оставалось тяжелым. Ребенка ожидает тяжелая и длительная реабилитация.

К сожалению, ее мама, 37-летняя Любовь, погибла во время обстрела, и 2 февраля ее похоронили. Из родных у Вари остался только 71-летний дедушка, который тоже находится в больнице после ранения. Близкие семьи Пугачевых сообщают, что с девочкой удалось поговорить по видеосвязи.

8-летняя Варя. Фото: Instagram соседки семьи Марии

"О ней заботятся и оберегают, но она жалуется на боль и спрашивает о маме. Варя расстроена, что пришлось обрезать роскошные косы и она "теперь уже не принцесса", потому что "мама всегда говорит, что у принцесс длинные волосы", — отметила соседка семьи Мария.

Напомним, в Сумской области упали два российских беспилотника.

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