Стало известно, в каком состоянии находится девочка из Харькова, которую хотела продать мать

Двухмесячная Милена и ее старший братик Саша (1 год 10 месяцев) оказались в медицинском учреждении после того, как их мать пыталась продать девочку за 20 тысяч долларов.

Об этом сообщило издание "Суспільне".

Врач-педиатр, которая осматривала Милену, отметила, что ребенок имел недостаточный вес и выглядел неопрятно.

"Мы уже узнали, что там происходило - мама, которая спрашивала пробовала продать своего ребенка. Ребенка зовут Милена. Когда я осмотрела, ребенок был не в том весе, который должен быть в этом возрасте. Весила 4,500. Грамм 500 она не добрала в своем весе. Не очень опрятно одетый, не очень чистый, скажем так. Ну, вообще ребенок вообще выглядел в состоянии ближе к удовлетворительному", — отметила врач.

Ее братик Саша, который был дома без присмотра, также был изъят.

"Ребенок сейчас находится у нас на обследовании. Я думаю, что прогнозы там удовлетворительные. Будем все делать, чтобы так было. Находится в отделении, а как долго - это будет решаться ее судьба органами следователями. Ее братик Саша был брошен дома. Вечером его тоже изъяли и привезли к сестренке. Они вместе. Мальчик в удовлетворительном состоянии. Он мал, совсем новая обстановка и ребенок в стрессе. Он плачет, потому что должна быть мама рядом", — добавила медик.

Врач заявила, что не знала о намерении женщины продавать своего ребенка. За 35 лет ее работы это произошло впервые.

"Это наша работа такая - осмотреть детей, которые сюда обращаются. И я только осмотрела ребенка, более не ожидала развития событий. Это очень быстро все разворачивалось. Я даже может и не поняла, что случилось. Такого не было, это впервые. Мы шокированы. Приехала полиция, следственные органы, они занимались уже за закрытыми дверями с этой мамой. Мама не реагировала, не была не плача, никакого шума. Очень тихо все так произошло", — заявила педиатр.

Напомним, украинка продала собственного ребенка, чтобы купить авто.

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