Стало известно, в каком состоянии находятся Шефир и его водитель после обстрела машины

Стало известно, в каком состоянии находятся Шефир и его водитель после обстрела машины

Водителя Шефира госпитализировали.

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир, авто которого утром обстреляли возле Лесников, не пострадал, но находится в шоковом состоянии. Водитель его автомобиля, в которое попало около 10 пуль, в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и пишет ряд СМИ.

Так, по словам Арахамии, водитель Шефира получил три ранения и был госпитализирован. Сам Сергей Шефир не пострадал, его мгновенно пересадили в полицейский экипаж и перевезли в безопасное место.

"Он в состоянии шока. Трактует, что стреляли в него, но попали в водителя", — добавил он.

Журналист "Украинской правды" Роман Кравец также сообщает, что Сергей Шефир жив. Ранен водитель.

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"Шефир в нормальном состоянии, его не задело. Водителю оказывают помощь на месте", — написал впоследствии журналист в Facebook.

В то же время, по информации СМИ, якобы водитель Шефира получил три пули и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источник в правоохранительных органах, раненого водителя госпитализировали в киевскую больницу "Феофания".

Напомним, утром 22 сентября автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира обстреляли неизвестные. Это произошло, когда Шефир ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в машину автоматную очередь.

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