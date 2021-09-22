Стало известно, в каком состоянии находятся Шефир и его водитель после обстрела машины

Водителя Шефира госпитализировали.
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир, авто которого утром обстреляли возле Лесников, не пострадал, но находится в шоковом состоянии. Водитель его автомобиля, в которое попало около 10 пуль, в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и пишет ряд СМИ.
Так, по словам Арахамии, водитель Шефира получил три ранения и был госпитализирован. Сам Сергей Шефир не пострадал, его мгновенно пересадили в полицейский экипаж и перевезли в безопасное место.
"Он в состоянии шока. Трактует, что стреляли в него, но попали в водителя", — добавил он.
Журналист "Украинской правды" Роман Кравец также сообщает, что Сергей Шефир жив. Ранен водитель.
"Шефир в нормальном состоянии, его не задело. Водителю оказывают помощь на месте", — написал впоследствии журналист в Facebook.
В то же время, по информации СМИ, якобы водитель Шефира получил три пули и находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Как сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источник в правоохранительных органах, раненого водителя госпитализировали в киевскую больницу "Феофания".
Напомним, утром 22 сентября автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира обстреляли неизвестные. Это произошло, когда Шефир ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в машину автоматную очередь.