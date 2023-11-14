Стало известно, в каком состоянии ребенок, попавший под обстрел в Херсоне вместе с мамой и дедушкой

В пригороде Херсона оккупационная армия России 13 ноября обстреляла из артиллерии автомобиль, в котором семья возвращалась из медосмотра двухмесячного младенца.

Сейчас жизни двухмесячной девочки, которая 13 ноября вместе с мамой и дедушкой попала под вражеский обстрел, ничего не угрожает. Однако мама ребенка осталась без одной ноги, а дедушка погиб.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Ребенок был госпитализирован с убоем легких, почек и черепно-мозговой травмой. Маме ампутировали одну ногу, вторую врачам удалось спасти. Состояние женщины оценивается как стабильно тяжелое, но есть положительная динамика", — говорит Мрочко.

По его словам, российский снаряд попал прямо в саму машину. В нем сгорел дедушка ребенка.

Мрочко добавил, что в помощь семье должны быть выделены средства из городского бюджета. В случае смерти обычно выделяют 50 тысяч гривен. Мама девочки получит 20 тысяч, а на ребенка дадут 30 тысяч гривен.

"Но эти деньги и даже больше не могут компенсировать ваши жизнь или здоровье. Поэтому настоятельно рекомендуем семьям, в которых есть дети, эвакуироваться в более безопасные места! Дети – наше будущее, которое мы обязаны сохранить!" – призвал начальник Херсонской городской военной администрации.

Напомним, рядом с Херсоном оккупационная армия России в полдень 13 ноября обстреляла из артиллерии автомобиль, в котором семья возвращалась из медосмотра двухмесячного младенца. В результате попадания автомобиль загорелся. В нем была 36-летняя мать ребенка и 64-летний дедушка.

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