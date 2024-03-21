Стало известно вероятное время подлета вражеских самолетов к рубежам пусков ракет — мониторинговые каналы

Пока неизвестно, вылет ли боевой.
Подтверждены вылеты нескольких бортов Ту-95мс – все курсом в сторону Каспийского моря.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Согласно сообщениям, вылет вероятно боевой, а это значит, что:
- в районе Энгельса они будут скорее всего в 03:30 – 04:00;
- Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:30 – 05:50;
- в районе Каспийского моря они будут скорее всего в 04:40 – 06:00;
- Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 06:00 – 07:20.
"Время очень приблизительное, с большой погрешностью", — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы продолжают смотреть за ситуацией.
Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности.
Напомним, что ранее мониторинговые каналы сообщили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
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