Стало известно, во сколько РФ обошлась массированная атака по Украине

Россияне 2 января нанесли массированную атаку по Украине. Это обошлось стране-агрессорке примерно в 620 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют расчеты Forbes.

По данным Воздушных сил, российские войска применили против Украины в общей сложности 99 ракет различных типов и ударных беспилотников:

в первой волне враг атаковал БПЛА Shahed-136/131 – все 35 они были уничтожены;

утром враг применил стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС, запустившие не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

также враг запустил десять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К;

три крылатые ракеты "Калибр";

12 ракет Искандер-М/С-300/С-400;

4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.

В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники уничтожили 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр".

"Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает их стоимость в примерно 620 млн долларов", — говорится в сообщении.

Для этого расчета использовали следующие оценки:

Х-101 – 13 млн долл.,

"Калибр" — 6,5 млн долл.,

"Искандер" – 3 млн долл.,

"Оникс" – 1,25 млн долл., Х-22 – 1 млн долл.,

"Точка-У" – 0,3 млн долл.,

Х-55 – 2 млн долл.,

Х-555 – 4 млн долл.,

Х-47 "Кинжал" — 15 млн долл.,

Shahed-136 – 50 тыс. дол.

Напомним, ночью против вторника, 2 января, РФ атаковала Украину беспилотниками Shahed-136/131 и разными типами ракет. Уничтожены 72 ракеты разных типов и 35 дронов. Основным направлением удара оккупационных войск стала столица Киева.

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