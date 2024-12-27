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Стало известно, во сколько Украине обошлось содержание пленных россиян

Стало известно, во сколько Украине обошлось содержание пленных россиян

Пленные россияне

Всего на мероприятия по содержанию пленных россиян было направлено 294,2 млн гривен.

С марта 2022 года по июнь 2024-го Министерство юстиции Украины организовало четыре лагеря для содержания российских военнопленных и обеспечило их размещение в более полусотни участков, которые были созданы в учреждениях исполнения наказаний.

Об этом известно из выводов аудита Счетной палаты.

"На эти цели непосредственно направили 294,2 млн гривен", — говорится в отчете.

Согласно сообщению Счетной палаты, значительную поддержку в обеспечении надлежащих условий содержания пленных оказали благотворительные организации и международные партнеры, в частности Международный комитет Красного Креста.

В отчете говорится, что после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Украина оказалась перед необходимостью содержать российских военнопленных, число которых постоянно увеличивалось. Поскольку для этого не было специальной инфраструктуры, правительство организовало систему содержания военнопленных под руководством Министерства юстиции в условиях ограниченных временных и финансовых ресурсов.

"Украина обеспечивает российским военнопленным безопасность, надлежащие условия размещения, медицинскую помощь, право на труд и другие гуманитарные права, гарантированные Женевской конвенцией об обращении с военнопленными", — говорится в отчете.

Аудит также установил, что Минюсту необходимо подходить к вопросу перепрофилирования учреждений в лагеря более комплексно, разработав стратегию их использования в послевоенный период.

Напомним, 22 декабря стало известно, что оккупанты расстреляли пятерых безоружных украинских военных, которые сдались в плен.

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