Стало известно, во сколько Украине обошлось содержание пленных россиян

Всего на мероприятия по содержанию пленных россиян было направлено 294,2 млн гривен.

С марта 2022 года по июнь 2024-го Министерство юстиции Украины организовало четыре лагеря для содержания российских военнопленных и обеспечило их размещение в более полусотни участков, которые были созданы в учреждениях исполнения наказаний.

Об этом известно из выводов аудита Счетной палаты.

"На эти цели непосредственно направили 294,2 млн гривен", — говорится в отчете.

Согласно сообщению Счетной палаты, значительную поддержку в обеспечении надлежащих условий содержания пленных оказали благотворительные организации и международные партнеры, в частности Международный комитет Красного Креста.

В отчете говорится, что после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Украина оказалась перед необходимостью содержать российских военнопленных, число которых постоянно увеличивалось. Поскольку для этого не было специальной инфраструктуры, правительство организовало систему содержания военнопленных под руководством Министерства юстиции в условиях ограниченных временных и финансовых ресурсов.

"Украина обеспечивает российским военнопленным безопасность, надлежащие условия размещения, медицинскую помощь, право на труд и другие гуманитарные права, гарантированные Женевской конвенцией об обращении с военнопленными", — говорится в отчете.

Аудит также установил, что Минюсту необходимо подходить к вопросу перепрофилирования учреждений в лагеря более комплексно, разработав стратегию их использования в послевоенный период.

Напомним, 22 декабря стало известно, что оккупанты расстреляли пятерых безоружных украинских военных, которые сдались в плен.

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