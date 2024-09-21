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Стало известно, возле каких населённых пунктов продвинулся враг — Deep State

Стало известно, возле каких населённых пунктов продвинулся враг — Deep State

Российские военные пытаются двигаться вперед. / Фото: Associated Press

Русские двигаются вперед.

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

По его информации, враг продвинулся возле Николаевки, Цукуриного и Макеевки.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около 40 тысяч российских военных противодействуют украинскому наступлению в Курской области РФ.

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