Стало известно, возле каких населённых пунктов продвинулся враг — Deep State

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

По его информации, враг продвинулся возле Николаевки, Цукуриного и Макеевки.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около 40 тысяч российских военных противодействуют украинскому наступлению в Курской области РФ.

Читайте также: