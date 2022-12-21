Стало известно время, когда Зеленский и Байден встретятся в Вашингтоне.

СМИ узнали время, когда лидер лидера США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне.

Стало известно, что Байден встретит Зеленского возле Белого дома в 21:00 по Киеву. После этого состоится пресс-конференция двух лидеров в 23:30.

Об этом сообщает радиостанция WFIN.

"Встреча Зеленского с президентом Байденом запланирована на 14:00 (в 21:00 по киевскому времени) сегодня на Южной лужайке Белого дома. Они проведут двустороннюю встречу. Расписание завершается обращением Зеленского к Конгрессу на 23:30 по киевскому времени", — говорится в сообщении.

По официальному графику американского президента он начнет переговоры с Зеленским в 14:30 (21:30 по киевскому времени).

Известно, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне лидер США Джо Байден объявит о новом пакете помощи Украине в области безопасности, который будет включать батарею ЗРК Patriot.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с рабочей поездкой в США. Следует отметить, что это первый выезд президента за пределы Украины после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

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