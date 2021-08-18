Стало плохо на высоте: в Днепре трое подростков застряли на четвертом этаже заброшенного дома

Стало плохо на высоте: в Днепре трое подростков застряли на четвертом этаже заброшенного дома

Девочку, которой стало плохо, передали работникам скорой помощи.

В Днепре трое подростков залезли на заброшенную высотку и не смогли с нее самостоятельно спуститься. Помогать детям прибыли спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, инцидент произошел около 22:00 на бульваре Славы в Соборном районе города. Там трое девочек в возрасте 14—16 лет поднялись на четвертый этаж заброшки, однако спуститься с нее они уже не смогли, потому что одной из них якобы стало плохо.

"Спасатели с помощью веревки и твердых носилок спустили пострадавшую на землю. Девочку 2007 года рождения, в присутствии родителей и сотрудников полиции, передали работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшего обследования. Также чрезвычайники спустили на землю еще двух девочек", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области .

Напомним, что в Луцке дети приготовили для украинских военных почти 70 килограммов вареников.

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