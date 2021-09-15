Стало плохо после собеседования: в Днепре мужчина пришел устраиваться на работу, но упал в лужу и захлебнулся

Стало плохо после собеседования: в Днепре мужчина пришел устраиваться на работу, но упал в лужу и захлебнулся

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти.

В Днепре мужчина пришел устраиваться на работу, однако после собеседования вышел на улицу, упал в лужу и захлебнулся.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Как стало известно, происшествие случилось днем 15 сентября на улице Маршала Судца. Там мужчина, на вид которому около 50 лет, пришел устраиваться на стройку. После собеседования он вышел на улицу, ему стало плохо, он упал в лужу и захлебнулся.

На месте работала следственно-оперативная группа и медики. Что именно стало причиной происшествия, пока неизвестно. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, что в Днепре рядом с пешеходным переходом студентка провалилась в яму с водой. А в одной из многоэтажек обнаружили труп девушки.

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