Стало плохо после уборки: в Тернополе 22-летнюю девушку госпитализировала скорая после клининга дома

Стало плохо после уборки: в Тернополе 22-летнюю девушку госпитализировала скорая после клининга дома

Девушка считает, что ей стало плохо после использования бытовой химии.

В Тернополе в больницу попала 22-летняя девушка после уборки накануне в доме. Пациентку с зудом тела и температурой госпитализировала скорая в четверг, 3 февраля.

Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.

"В 4:07 бригада скорой выезжала на ул. Будного к 22-летней пациентки. Женщина жаловалась на высыпание по всему телу, зуд, жжение, отек век, повышенную температуру, захрипание. Аллергическую реакцию связывает с тем, что накануне использовала бытовую химию", — говорится в сообщении.

Девушку с диагнозом "аллергическая реакция", "ангионевротический отек" (отек Квинке) после оперативно оказанной медицинской помощи госпитализировали в больницу скорой помощи.

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