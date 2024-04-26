Стало плохо у реки: на Полтавщине загадочно умер ребенок

На Полтавщине обнаружили тело 13-летнего мальчика недалеко от реки Псел. Полиция начала досудебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

По предварительной информации следствия, двое парней 13 и 14 лет находились у реки Псел в селе Веприк. Во время досуга 13-летнему парню вдруг стало плохо. Ребенок начал задыхаться. Родственники вызвали экстренную медицинскую помощь.

Прибывшие на место вызова медики более получаса пытались спасти его. Для установления причины смерти тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По этому факту следственным подразделением полиции начато уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Полтавской области 9-летний мальчик утонул в реке. О гибели ребенка в полицию сообщили работники скорой медицинской помощи. Тело без признаков жизни обнаружили в реке Сула в селе Белогорелка Миргородского района.

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