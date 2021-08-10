Стало плохо в горах: в Карпатах во время отдыха отравились дети в возрасте 10-14 лет, их госпитализировали (фото)

Пострадавших госпитализировали в больницу.
В Карпатах 10 августа во время прохождения туристического маршрута стало плохо трем детям в возрасте 10, 12 и 14 лет. Их госпитализировали с отравлением.
Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области.
К спасателям 10 августа в 11:30 обратилась туристическая группа из 28 человек с сообщением о том, что во время прохождения маршрута в районе горы Клифа Раховского района Закарпатской области трем детям в возрасте 10,12 и 14 лет, стало плохо. Им нужно помочь добраться в больницу.
Спасатели прибыли к туристам на автомобиле высокой проходимости и квадроцикле. Пострадавших доставили в с. Луга, где их уже ждали медики. По предварительным данным, дети отравились.
"Также вместе с пострадавшими детьми спасатели эвакуировали еще пять туристов этой группы, среди которых двое взрослых и трое несовершеннолетних", — говорится в сообщении.
Напомним, в Карпатах в трех туристов попала молния.