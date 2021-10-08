Стало плохо в такси: в полиции рассказали детали смерти нардепа Антона Полякова

Стало плохо в такси: в полиции рассказали детали смерти нардепа Антона Полякова

Врачи "скорой" пытались реанимировать Полякова, но, к сожалению, их усилия были напрасными.

В полиции подтвердили смерть нардепа Антона Полякова. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства гибели политика.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

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По данным полиции, Антона Полякова нашли мертвым в Днепровском районе столицы. Соответствующую информацию они получили сегодня, 8 октября. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и другие профильные службы.

Предварительно правоохранители установили, что нардепу стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

Напомним, утром 8 октября стало известно о смерти народного депутата Антона Полякова.

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