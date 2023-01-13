Стало плохо за рулем и въехал в такси: во Львове внезапно умер водитель маршрутки (фото)

В салоне находились пассажиры, но никто не пострадал.

Сегодня вечером, 13 января, во Львове во время движения умер водитель пригородной маршрутки №184 а. Несчастный случай произошел около 17:30 по ул. Гетмана Мезепы вблизи ТРЦ "Спартак".

Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на патрульную полицию Львовской области, маршрутка ехала с пассажирами.

За рулем находился 47-летний водитель. Ему во время движения стало плохо за рулем и он въехал в такси, повредив назад задний бампер и крышку капота, после чего остановился и умер.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Что стало причиной смерти водителя, пока неизвестно.

Напомним, в Житомирской области погиб водитель в ДТП, которое он сам устроил.

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