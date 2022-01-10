Стало плохо за рулем, потерял сознание и влетел в маршрутку: в Полтаве произошло смертельное ДТП (фото)

Стало плохо за рулем, потерял сознание и влетел в маршрутку: в Полтаве произошло смертельное ДТП (фото)

В результате столкновения погиб водитель Toyota, который столкнулся с микроавтобусом.

Сегодня, 10 января, в Полтаве на улице Европейской столкнулись автомобиля Toyota и микроавтобус "Рута-25". В результате аварии погиб 63-летний водитель легковушки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

За рулем маршртуного такси находился 45-летний водитель, в результате столкновения пассажиры транспорта не пострадали.

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции. По предварительной информации следствия, водителю автомобиля Toyota во время движения стало плохо, он потерял сознание и допустил столкновение с микроавтобусом.

К сожалению, врачам, также прибывшим на место происшествия, спасти водителя легковушки не удалось. Он скончался в карете экстренной медицинской помощи.

Следователи выясняют обстоятельства аварии для определения надлежащей правовой квалификации.

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