Стало прохладнее на 1,3 °С: синоптики рассказали, каким был сентябрь в Киеве

Стало прохладнее на 1,3 °С: синоптики рассказали, каким был сентябрь в Киеве

Метеорологическая осень пришла в Киев с опозданием.

Погода в Киеве в сентябре этого года оказалась довольно прохладной и сухой. Среднемесячная температура воздуха сентября в столице достигала + 13,6 °С, осадков выпало всего 23 мм осадков, это лишь 40% климатической нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

По данным климатологов, метеорологическая осень началась в Киеве только 19 сентября со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 15 °С.

"Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла + 13,6 °С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. На 1,3 ° С", — говорится в сообщении.

Как свидетельствуют данные обсерватории, самым теплым днем в столице было 13 сентября. Тогда температура достигла максимальной отметки 27,0 °С.

A наиболее холодно было 30 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до 3,9 °С.

На проспекте Науки выпало 23 мм осадков, что составляет лишь 40% климатической нормы.

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