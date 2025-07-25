Стамбульские встречи: как Путин затягивает время, пока Трампа поглотила внутренняя американская политика

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По словам замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина, Москва рассчитывает на четвертый раунд. Он добавил, что Россия предложила создать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. Глава делегации РФ, помощник Путина, Владимир Мединский также сообщил, что эти рабочие группы будут заниматься гуманитарными, военными и политическими вопросами. Никаких официальных комментариев на это предложение со стороны Киева не было. По словам главы украинской делегации, главы СНБО Рустема Умерова, мы фокусировались на трех ключевых направлениях: гуманитарном, политическом и на прекращении огня.

Рустем Умеров отметил, что Украина всегда готова к дискуссиям о режиме прекращения огня, которые были предприняты Дональдом Трампом. разведданными с Украиной, а госсекретарь США Марко Рубио сказал, что «мяч теперь на стороне России». Однако за эти более четырех месяцев Путин не согласился даже на временное прекращение огня, увеличив количество и массированность ударов по Украине.

Будет ли четвертая встреча в Стамбуле, на которой настаивают россияне? Зачем им вообще это нужно, если в Кремле повторяют неизменность их целей в войне против Украины? Да, при чем здесь Трамп и санкции? Читайте на сайте ТСН.ua.

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Как все начиналось: Трамп больше давил на Украину

После третьей встречи в Стамбуле, на которой, судя по официальным заявлениям представителей Кремля, больше настаивала именно российская сторона, американские журналисты спросили у Рустема Умерова, станет ли она последней, пока Россия не согласится на личную встречу Путина с президентом Зеленским. Глава украинской делегации ответил, что впервые о таком слышит, ведь Киев постоянно повторял, что инициатива президента Трампа поддерживается.

«У нас есть прогресс на гуманитарном треке и отсутствие прогресса относительно прекращения боевых действий или огня. Мы стараемся работать над приоритетами. Наш приоритет — это всегда люди, прекращение огня и встреча лидеров. Это то, на чем мы сфокусированы сейчас», — отметил Рустем Умеров.

Первая за более чем три года встреча украинской и российской делегации в Стамбуле состоялась 16 мая под давлением США. Напомним, что этому предшествовал ультиматум Франции, Германии, Британии и Польши: европейские лидеры потребовали от Путина согласиться на безусловное 30-дневное перемирие — условие, выдвинутое самими американцами в марте в Джидде, — иначе Россия столкнется с новыми санкциями. Однако в последнюю минуту Трамп это не поддержал. Вместо этого он стал на сторону Путина, который предложил провести прямые переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Под давлением Вашингтона и ключевых европейских столиц Киев согласился на первые переговоры с россиянами, однако выдвинул собственное контрпредложение относительно личной встречи Путина и президента Зеленского, желательно вместе с Дональдом Трампом. Президент США, комментируя свой возможный визит в Турцию, даже подтверждал его, если бы туда приехал Путин, отмечая, что именно от этого все зависит.

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«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся, ладно?

Однако так ничего и не произошло. В мае Путин не приехал в Турцию, хотя Трамп был готов, а президент Зеленский уже был в Анкаре. Согласия на безусловное прекращение огня хотя бы на 30 дней Москва тоже не дала, продолжая настаивать на полной капитуляции Украины. Список соответствующих шизофренических требований, как отказ Украины от вступления в НАТО, или вывод украинских войск из Крыма, Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины, которые россияне полностью не контролируют, Кремль оформил в трехстраничный меморандум, привезя на вторую встречу в Стамбуле 2 июня.

Трампу сейчас не до Путина: какую цель преследует Москва

Свой меморандум Украина тоже передала россиянам. Оба документа обсуждают до сих пор, а стамбульский формат, как об этом еще в июне сказал украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, «превратился в встречи по обмену военнопленными». За все этапы последних стамбульских договоренностей — 16 мая, 2 июня и 23 июля — удалось вернуть более 1000 наших людей. В частности, сразу после Стамбула-3 домой вернулись защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет, а также последний из защитников острова Змеиный.

Глава российской делегации, помощник Путина, Владимир Мединский также заявил, что есть договоренность о еще одном обмене не менее 1200 не только военных, но и гражданских пленных с каждой стороны. На безусловное прекращение огня на 30 дней Москва не согласилась, несмотря на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, что Анкара имеет необходимую инфраструктуру для соответствующего мониторинга.

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Российская сторона продолжает настаивать на «гуманитарных паузах» по 24-48 часов, чтобы забирать погибших и раненых с поля боя. На это представитель МИД Украины Георгий Тихий ответил, что украинское и российское командование координируют такие вещи между собой. То есть это уже существующий практический механизм, который и так работает на уровне фронтовых командиров.

«Я считаю, что идиоты, потому что, в принципе, прекращение огня для того, чтобы не было убитых», — ответил Владимир Зеленский еще 2 июня, сразу после Стамбула-2, на предложение россиян относительно «гуманитарных пауз».

Кремль постоянно подчеркивает, что прекращения огня, как и встречи президента Зеленского и Путина, не будет, пока Украина не согласится выполнить российский меморандум о капитуляции. В частности, в пятницу, 25 июля, пресс-секретарь главы Кремля Песков в очередной раз заявил, что проекты меморандумов РФ и Украины «диаметрально противоположны». Правда, по словам Георгия Тихого, атмосфера третьей встречи в Стамбуле несколько отличалась: было меньше эмоций и лирической составляющей — это был спокойный и конструктивный разговор.

В Киеве и ключевых европейских столицах, а ЕС уже ввел 18 жесткий пакет санкций против России, знают, что Путин просто тянет время. А прозвучавшее впервые предложение о создании трех рабочих групп — хочет вовлечь Украину во что-то вроде Минска-3, чтобы США не ввели новые санкции.

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Понимают ли это в Вашингтоне? Похоже, что да. Еще в мае Трамп постоянно давал Путину еще две недели. А уже после Стамбула-2, Гаагского саммита НАТО и шестого телефонного разговора с главой Кремля президент США объявил свой финальный ультиматум — 50 дней. Ведь постоянные массированные российские удары по украинским городам больно били по рейтингу Трампа, который каждый раз обещал, однако так и не действовал по отношению к России с позиции силы. Этот дедлайн Трампа всплывает в начале сентября. Если Путин и на этот раз не примет условия Вашингтона, США могут применить 100% тарифы к российскому и экспорту из тех стран, которые больше всего торгуют с Москвой.

В пятницу, 25 июля, Трамп даже заявил, что может ввести эти вторичные санкции против России и ее «друзей» и раньше, чем через 50 дней. И Путину есть над чем задуматься. 25 июля Центробанк России вторично снизил учетную ставку от 20% до 18%. Это, по мнению Кремля, должно снизить стоимость кредитов и оживить инвестиции. Правда, западные эксперты не изменили своих прогнозов — в 2026 году Россия столкнется с очень серьезными экономическими проблемами. И об этом не раз говорил сам Дональд Трамп. Сейчас администрацию США захлестнули события по делу Эпштейна — осужденного за сексуальные преступления, скончавшегося в тюремной камере. Однако, не исключено, что на фоне этого скандала команда Трампа захочет отвлечь внимание своего электората и начнет действовать по отношению к России, как и обещала, с позиции силы.

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