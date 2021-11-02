Станцевали под Верку Сердючку в защитных костюмах: в Одессе пассажиры трамвая шокировали пользователей Сети (видео)

Перформанс якобы прошел в трамвае №12.

В Одессе группа людей в защитных костюмах и масках устроила в трамвае перфоманс. Они танцевали под песню украинской исполнительницы Верки Сердючки.

Видео танцев пользователи впоследствии загрузили в социальные сети.

На ролике видно, как около 10 человек, сидящих в трамвае друг напротив друга, танцуют под песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Некоторые из них снимали себя на телефон, некоторые — танцевали и подпевали. В то же время, все были одеты в защитные от COVID-19 костюмы, которые используют медики.

Очевидно, пассажиры, устроившие дискотеку в трамвае, – студенты. Однако зачем они это сделали и почему именно в общественном транспорте, история умалчивает.

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