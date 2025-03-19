"Станция наша. На оккупанта она работать не будет": Зеленский о Запорожской АЭС

Между тем, россияне "очень хотят, чтобы ЗАЭС работала без нас".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждения по Запорожской атомной электростанции проходили во время встречи американских и украинских команд в Саудовской Аравии, однако поднималась ли тема Запорожской АЭС в разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина 18 марта, пока неизвестно.

Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами.

"Этот вопрос очень обобщенно поднимался во время встречи наших команд в Джидде. И там обсуждались моменты. Я о них говорил как с командами, так и во время консультаций по важным инфраструктурным энергетическим объектам нашего государства еще до встречи наших команд в Саудовской Аравии. Детали разговора Америки с "рускими" по Запорожской АЭС мне неизвестны", — сказал Зеленский.

В то же время Зеленский четко заявил, что Запорожская АЭС — украинская станция, поэтому на оккупанта она работать не будет.

"Относительно видения, то да — это наша станция, без нас она не будет работать. По данным нашей разведки "русские" очень хотят, чтобы она работала без нас. Они пытаются втянуть в это и МАГАТЭ, но МАГАТЭ является серьезным международным институтом. И пока они нас не подводили. Я очень надеюсь, что так будет и в дальнейшем". Станция наша. Эти шесть блоков для нас важны. Украинская сторона не позволит, чтобы эта станция на временно захваченной части нашей земли работала на оккупанта", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее на переговорах с Украиной США обсуждали "вопрос о ЗАЭС. Дональд трамп сказал, что тема ЗАЭС станет непростой во время переговоров.

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