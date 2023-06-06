Станция восстановлению не подлежит: "Укргидроэнерго" о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В результате таких действий РФ станция восстановлению не подлежит.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидроэнерго".

"В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит", — говорится в сообщении.

По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих четырех дней. Специалисты отмечают, что неконтролируемое снижение уровня воды в хранилище является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС.

"Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели", — добавили в "Укргидроэнерго".

Напомним, в ночь на 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрушением дамбы станции российскими войсками свидетельствует о том, что их немедленно следует выгонять с территории.

Во вторник, 6 июня, в 12:00 "Укрзализныця" запустила эвакуационный поезд из Херсона. Пока он один. Впрочем, в компании подчеркивают, если потребуется, то будут назначены дополнительные эвакуационные поезда.

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