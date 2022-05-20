"Стандарты РФ": около 3,5 тысячи учителей на оккупированных территориях проходят принудительную "переквалификацию"

Речь идет о нарушении прав на образование.
Оккупанты продолжают принудительную интеграцию украинских детей в российское пространство.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram-канале.
Для этого захватчики насаждают в украинских учебных заведениях на временно оккупированных территориях преподавания по «стандартам РФ».
Около 3 с половиной тысяч учителей из этих заведений уже проходят соответствующую переквалификацию с целью подготовки к работе на временно увлеченных территориях.
Акт принуждения к обучению и вмешательству в образовательный процесс является прямым нарушением права на культурную и национальную идентичность, гарантированного статьей 29 Конвенции ООН о правах ребенка, и права на образование в соответствии со статьями 24 и 94 Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав ребенка в Украине", — подчеркнула Денисова.
Напомним, 19 мая стало известно, что оккупанты два дня подряд вывозят грузовиками тела погибших в драмтеатре Мариуполя.
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