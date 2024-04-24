Станет десятой: Украина подпишет договор по безопасности еще с одной страной

Это уже десятая страна, с которой заключается соглашение.

Украина готовится к подписанию договора с Португалией. Так, стороны приступили к работе над проектом двустороннего соглашения и согласовали график дальнейших переговоров.

Об этом говорится на странице Офиса президента.

Отмечается, что украинскую делегацию на переговорах возглавляет руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд провел заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Отдельное внимание было уделено ожиданиям от инаугурационного Саммита мира в Швейцарии, а также важной роли Португалии в реализации Украинской формулы мира и вовлечении в этот процесс стран Глобального Юга", – добавляют в сообщении.

Всего Украина заключила уже 9 двусторонних соглашений по безопасности. В частности, с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

Ранее президент Зеленский анонсировал заключение новых соглашений по безопасности.

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