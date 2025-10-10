Станет еще холоднее: прогноз погоды на 11 октября

В Украину сунет похолодание / © Pixabay

В субботу, 11 октября, Украина будет под влиянием выступления антициклона, везде ожидается малооблачная погода с осадками.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, ветер будет преобладать северный/северо-западный, 7-12 м/с, на юге местами порывы, 15-20 м/с.

Погода в регионах 11 октября

На севере: температура ночью +5°+8°, днем +8°+10°. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

На юге температура ночью +10°+13°, днем +12°+16°. Переменная облачность.

На западе: температура ночью +4°+7°, днем +8°+12°. Переменная облачность.

На востоке: температура ночью +8°+11°, днем +14°+17°. Облачно с прояснениями.

В центре: температура ночью +6°+9°, днем +9°+13°. Переменная облачность.

В Киеве: температура ночью +6°+8°, днем +9°+11°. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Ранее народный синоптик сообщил, что вторая декада октября уже изначально не будет радовать украинцев хорошей погодой. Вероятность дождей будет достаточно высокой, хотя осадки обещают быть кратковременными. Температура воздуха также снизится. Впрочем, уже в конце этого периода тепло снова постепенно вернется, а осадки пройдут.