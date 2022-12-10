Станет "изюминкой" на новогоднем столе: закуска "Елка" на крекерах

Закуска "Елка" на Новый год 2023, которая понравится каждому за праздничным столом. Читайте рецепт на ТСН.ua.

Продукты, которые нужно взять на закуску "Елки":

2 плавленые сырки;

4 яйца;

2 зубчика чеснока;

1 пучок укропа;

10-15 шт. соленого крекера;

вареная морковь, курага или гранат (для декорирования);

соль, перец, майонез по вкусу.

Закуска "Елки" / Фото: pinterest.com

Способ приготовления блюда очень прост и не требует много времени:

Яйца отварить и очистить. Натереть на мелкой терке. К яйцам добавить натертый плавленый сырок и измельченный чеснок. Добавить перец, соль, майонез и тщательно перемешать. Влажными руками сформировать конусы, которые будут будущими "елками". Укроп промыть, высушить, мелко нарезать. Обвалять в зелени каждый конус.

Каждую "елку" нужно поставить на отдельный крекер. Украсить можно кусочками отварной моркови, зернами граната, курагой по желанию.

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