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Станет "изюминкой" на новогоднем столе: закуска "Елка" на крекерах

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
145
Время на прочтение
1 мин
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Станет "изюминкой" на новогоднем столе: закуска "Елка" на крекерах

Закуска на Новый год 2023 / Фото: Pexels

Закуска "Елка" на Новый год 2023, которая понравится каждому за праздничным столом. Читайте рецепт на ТСН.ua.

Продукты, которые нужно взять на закуску "Елки":

  • 2 плавленые сырки;
  • 4 яйца;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 пучок укропа;
  • 10-15 шт. соленого крекера;
  • вареная морковь, курага или гранат (для декорирования);
  • соль, перец, майонез по вкусу.
Закуска
Закуска "Елки" / Фото: pinterest.com

Способ приготовления блюда очень прост и не требует много времени:

  1. Яйца отварить и очистить. Натереть на мелкой терке.
  2. К яйцам добавить натертый плавленый сырок и измельченный чеснок.
  3. Добавить перец, соль, майонез и тщательно перемешать.
  4. Влажными руками сформировать конусы, которые будут будущими "елками".
  5. Укроп промыть, высушить, мелко нарезать. Обвалять в зелени каждый конус.

Каждую "елку" нужно поставить на отдельный крекер. Украсить можно кусочками отварной моркови, зернами граната, курагой по желанию.

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Дата публикации
Просмотры
145
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