Станет "изюминкой" на новогоднем столе: закуска "Елка" на крекерах

Закуска "Елка" на Новый год 2023, которая понравится каждому за праздничным столом. Читайте рецепт на ТСН.ua.
Продукты, которые нужно взять на закуску "Елки":
- 2 плавленые сырки;
- 4 яйца;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 пучок укропа;
- 10-15 шт. соленого крекера;
- вареная морковь, курага или гранат (для декорирования);
- соль, перец, майонез по вкусу.
Способ приготовления блюда очень прост и не требует много времени:
- Яйца отварить и очистить. Натереть на мелкой терке.
- К яйцам добавить натертый плавленый сырок и измельченный чеснок.
- Добавить перец, соль, майонез и тщательно перемешать.
- Влажными руками сформировать конусы, которые будут будущими "елками".
- Укроп промыть, высушить, мелко нарезать. Обвалять в зелени каждый конус.
Каждую "елку" нужно поставить на отдельный крекер. Украсить можно кусочками отварной моркови, зернами граната, курагой по желанию.
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