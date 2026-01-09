Станет ли больше отключений света после атаки 9 января: в Раде ответили

Отключение света / © ТСН.ua

Российская атака по Украине в ночь на 9 января вряд ли повлияет не продолжительность отключений света. В то же время на это может повлиять усиление морозов.

Об этом нардеп от фракции «Слуга народа», член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал в эфире телеканала «Київ24».

Повлияет ли атака 9 января на отключения света?

«Конкретно сегодняшний обстрел, я надеюсь, что он не повлияет значительно на продолжительность отключений. Но мы понимаем, что с воскресенья начинается снижение температуры, достаточно длительные и низкие температурные режимы. Это нагрузка на энергосистему дополнительная, в первую очередь из-за погодных условий. Ну и во вторую очередь, что наша энергосистема, она вся побита, абсолютно вся побита», — отметил нардеп.

Он добавил, что быстрое восстановление электроснабжения для домов сегодня не означает, что украинскую инфраструктуру удалось восстановить в полном объеме до нормального рабочего состояния.

«Энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы подать быстро электроснабжение, но для восстановления всей инфраструктуры нужно значительно больше времени. Это и месяцы, в том числе, для того, чтобы восстановить инфраструктуру полноценно. Поэтому набираемся терпения», — рассказал Нагорняк.

Отключения света из-за морозов

Он не исключает, что из-за длительных морозов может быть введена дополнительная очередь отключений электроэнергии.

«Понятно, что во время длительных морозов могут добавить к отключениям дополнительную очередь, о чем говорил оператор системы передачи, руководитель оператора Виталий Зайченко, что возможно дополнительно будет очередь», — сказал народный избранник.

Он подчеркнул, что сейчас самое главное — удержать украинскую энергосистему целостной. Самое главное на сегодня — быть объединенными и не обвинять кого-то внутри страны, «что у нас почему-то нет электрической энергии». Враг у Украины один — это Россия и ее президент Владимир Путин.

Напомним, в ночь на 9 января Россия массированно атаковала Киев ракетами и беспилотниками, а под Львовом нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту инфраструктуры. Городской голова Киева Виталий Кличко заявил о сложной ситуации в столице: из-за повреждения инфраструктуры без тепла оказались почти 6000 домов, также возникли перебои с водой. Мэр призвал жителей Киева по возможности временно выехать за город в жилье с альтернативным отоплением.

Из-за последствий масштабной атаки и перегрузки сетей 9 января во всем Киеве введены экстренные отключения света, во время которых стабилизационные графики не действуют.