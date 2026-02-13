ТСН в социальных сетях

Украина
427
2 мин

Станет ли Китай на сторону Украины: в МИД сделали заявление после совместных переговоров

Глава украинского МИД заявил о важной роли Пекина в приближении справедливого мира и анонсировал возможный обмен официальными визитами на самом высоком уровне.

Андрей Сибига

Андрей Сибига / © МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел «предметный и прагматический» разговор с главой МИД Китая Ван И. Стороны обсудили путь к завершению войны и обменялись приглашениями на официальные визиты.

Об этом глава МИД сообщил в комментарии для Новости.LIVE.

Третья встреча и «прагматичный диалог»

Встреча дипломатов состоялась «на полях» Мюнхенской конференции безопасности. По словам Сибиги, это уже третий его контакт с китайским коллегой, что свидетельствует об интенсификации диалога между Киевом и Пекином.

«Мы считаем, что Китай может играть важную роль в приближении справедливого мира для Украины. Мы ценим, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины», — подчеркнул Андрей Сибига.

Обмен визитами: Ван И ждут в Украине

Одной из ключевых новостей встречи стало взаимное приглашение в столицы обоих государств.

  • Сибига официально пригласил Ван посетить Украину.

  • Глава украинского МИД также получил приглашение посетить Китай.

Такой обмен визитами может стать сигналом перехода отношений на новый уровень, особенно на фоне подготовки к подписанию масштабных мирных планов с участием международных партнеров.

Позиция Пекина

В ходе разговора китайская сторона подтвердила свою приверженность принципам Устава ООН. Андрей Сибига отметил прагматизм разговора, что важно для привлечения Китая как одного из ключевых глобальных игроков в реализацию пунктов «Формулы мира».

Что предшествовало

Китай официально придерживается нейтралитета в войне России против Украины, однако неоднократно подвергался критике со стороны Запада за «безграничную дружбу» с Москвой и поставку товаров двойного назначения, используемых РФ в ВПК. В то же время , Пекин продвигает собственный «мирный план» из 12 пунктов, который неоднозначно воспринимается в Киеве из-за отсутствия четкого требования по выводу российских войск.

Последняя масштабная встреча на высоком уровне состоялась летом 2024 года, когда тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Китай. Вопрос визита Ван И в Киев остается открытым уже долгое время: украинская дипломатия рассматривает это как важный шаг для того, чтобы Пекин своими глазами увидел последствия российской агрессии и активнее приобщился к реализации украинской «Формулы мира».

427
