Станет ли Китай на сторону Украины: в МИД сделали заявление после совместных переговоров

Андрей Сибига / © МИД Украины

Реклама

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел «предметный и прагматический» разговор с главой МИД Китая Ван И. Стороны обсудили путь к завершению войны и обменялись приглашениями на официальные визиты.

Об этом глава МИД сообщил в комментарии для Новости.LIVE.

Третья встреча и «прагматичный диалог»

Встреча дипломатов состоялась «на полях» Мюнхенской конференции безопасности. По словам Сибиги, это уже третий его контакт с китайским коллегой, что свидетельствует об интенсификации диалога между Киевом и Пекином.

Реклама

«Мы считаем, что Китай может играть важную роль в приближении справедливого мира для Украины. Мы ценим, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины», — подчеркнул Андрей Сибига.

Обмен визитами: Ван И ждут в Украине

Одной из ключевых новостей встречи стало взаимное приглашение в столицы обоих государств.

Сибига официально пригласил Ван посетить Украину.

Глава украинского МИД также получил приглашение посетить Китай.

Такой обмен визитами может стать сигналом перехода отношений на новый уровень, особенно на фоне подготовки к подписанию масштабных мирных планов с участием международных партнеров.

Позиция Пекина

В ходе разговора китайская сторона подтвердила свою приверженность принципам Устава ООН. Андрей Сибига отметил прагматизм разговора, что важно для привлечения Китая как одного из ключевых глобальных игроков в реализацию пунктов «Формулы мира».

Реклама

Что предшествовало

Китай официально придерживается нейтралитета в войне России против Украины, однако неоднократно подвергался критике со стороны Запада за «безграничную дружбу» с Москвой и поставку товаров двойного назначения, используемых РФ в ВПК. В то же время , Пекин продвигает собственный «мирный план» из 12 пунктов, который неоднозначно воспринимается в Киеве из-за отсутствия четкого требования по выводу российских войск.

Последняя масштабная встреча на высоком уровне состоялась летом 2024 года, когда тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Китай. Вопрос визита Ван И в Киев остается открытым уже долгое время: украинская дипломатия рассматривает это как важный шаг для того, чтобы Пекин своими глазами увидел последствия российской агрессии и активнее приобщился к реализации украинской «Формулы мира».