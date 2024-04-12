Станет ли мобилизация эффективнее после принятия закона: в Минобороны объяснили

Принятый закон улучшит мобилизацию, а также улучшит учет военнообязанных в Украине. Кроме того, это уменьшит нагрузку на тех, кто держит сейчас фронт, обеспечит ротацию и отдых этих людей.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"Однозначно закон очень нужен, хотя и отличается от того, что было принято в первом чтении. Как известно, некоторые нормы и некоторые моменты изменились. Но в то же время этот закон улучшит мобилизацию, улучшит учет военнообязанных, будет понимание, кто забронирован, кто может быть мобилизованным, и в будущем кто может улучшить своим присутствием обороноспособность страны. Так или иначе войска нуждаются в пополнении. Уменьшить нагрузку на тех, кто держит сейчас фронт в тяжелейших условиях, очень нужно. Это обеспечит и ротацию, и отдых этих людей. Поэтому действительно — то, что закон, наконец, есть, однозначно хорошо для страны. Это увеличивает возможности", — сказал он.

В то же время он объяснил, какая позиция Минобороны по отношению к наказаниям для уклонистов.

"Министерство обороны не должно поощрять людей, не желающих защищать родину. Понятно, что определенные меры есть, и они должны быть. Кстати, в том законопроекте, который проходил первое чтение, были еще и другие меры, поэтому смягчение можно даже сейчас наблюдать. Будем надеяться, что граждане сознательно и ответственно отнесутся к своему конституционному долгу", — добавил он.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации во втором чтении. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.

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