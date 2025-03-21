Станет прохладнее и будут дожди: где ухудшится погода в выходные

Суббота будет теплой, но в воскресенье местами будут дожди.

В выходные, 22-23 марта, в Украине станет теплее, но местами будут небольшие дожди и слабый туман. Ожидается достаточно комфортная и теплая погода.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Суббота, 22 марта

На западе и севере осадков не прогнозируют, но во второй половине дня на Закарпатье и в Сумской области будет дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит -3…+2°, днем +12…+17°.

В центральных областях будет теплая и спокойная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ночью столбики термометров покажут -2-3°С, а днем +11+16°.

В южных и восточных областях осадков тоже не будет. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью -2...+3°С, а днем воздух прогреется до +16°С.

Воскресенье, 23 марта :

В западных регионах ожидается умеренный дождь, но в Карпатах — с мокрым снегом. Кроме того, местами днем порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет 0...+5°, днем +5...+10°.

На севере небольшие дожди, а ночью даже с мокрым снегом. Столбики термометров поднимутся ночью от -2° до +3°, а днем до +7+12°.

В центральных и южных областях ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, но местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°, а днем +9...+14°.

В восточных областях ночью без существенных осадков, но днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут -1...+4°, а днем +9...+14°.

Напомним, ранее синоптики сообщали, когда в Украину вернется весеннее тепло. Придет антициклон, благодаря которому прекратится мокрый снег.

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