Станете умнее: вот почему стоит употреблять яйца

В издании Eat This Not That рассказали об исследованиях, во время которых проводился эксперимент с употреблением яиц лицами в возрасте 18-75 лет. Эти испытания показали, что ежедневное употребление яиц помимо всего прочего помогает улучшить свои умственные способности. В частности, они развивают такие качества, как кратковременная память, самоконтроль, концентрация внимания, умственная гибкость и логика.

Исследователи говорят, что в яичках есть белок NWT-03. Именно благодаря ему реакции человека на всевозможные сигналы ускоряются. Также в яйцах присутствуют и другие компоненты, положительно влияющие на функционирование мозга и его состояние.

Лучше всего, по мнению специалистов, есть желток. Ведь в нем содержатся такие вещества как лютеин, холин, зеаксантин, положительно влияющие на работу центральной нервной системы.

В чем еще польза яиц

Среднее яйцо содержит 5-7 г белка. Он необходим человеческому организму для функционирования мышц. В его состав также входят жиры (в том числе и небольшое количество растительных омега-3) и жирорастворимые витамины. А еще до десяти разных минералов, необходимых для обмена веществ.

Ключевыми в составе яиц являются витамины групп В, а именно кобаламин (витамин В12) и рибофлавин (витамин В2). Они играют важную роль в работе организма. Они нужны человеку для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Особенно если в вашем рационе мало мясных продуктов.