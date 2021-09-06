Становился ногами на грудную клетку: в Днепре будут судить мужчину, который жестоко избил военнослужащего

Становился ногами на грудную клетку: в Днепре будут судить мужчину, который жестоко избил военнослужащего

В результате пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

В Днепре на скамье подсудимых оказался человек, который чуть ли не до смерти избил военнослужащего. Злоумышленнику объявлено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего гражданина за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Следствием установлено, что в июне этого года указанный гражданин возле Центрального автовокзала в Днепре между нанес военнослужащему удары по голове. Когда последний упал на асфальт, обеими ногами стал ему на грудную клетку.

В результате пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Напомним, что на Львовщине 73-летняя женщина обвиняет старосту деревни в избиении. Уверяет, то избил ее палкой, мол, не понравилось, что рогатый пасется на школьном стадионе.

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