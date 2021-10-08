Становится немного прохладнее: какой будет погода в Украине 8 октября

Становится немного прохладнее: какой будет погода в Украине 8 октября

Погода в Украине 8 октября не предусматривает осадков.

Погода в Украине сегодня, 8 октября, будет сухой, солнечной и одновременно ветряной. Температура в среднем 11-15° тепла.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, на большей части территории Украины 8 октября осадков не ожидается, но в юго-восточной части ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

"В южных, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.

Температура воздуха днем в среднем составит отметок от + 11°С до + 17°С. Наивысшую температуру будут показывать термометры на Закарпатье и на Севере.

В Киеве 8 октября также будет сухо. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура 11-13°С.

Укргидрометцентр

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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