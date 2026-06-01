"Становится все более отчаянным": еврокомиссар раскрыл цель "хаотических атак" Путина

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Россия усиливает «хаотические атаки» в ответ на успехи Украины на поле боя. Цель российского диктатора Владимира Путина – уменьшить поддержку Киева со стороны Европы.

Об этом он сказал 1 июня во время выступления в Вильнюсе, пишет Радио Свобода.

Кубилюс подчеркнул, что Евросоюз должен реагировать наращиванием оборонных расходов, увеличением производства вооружений и усилением восточного фланга.

«Чем больше Украина добивается успехов, тем нервнее и отчаяннее становится Путин. Цель Путина — испугать людей в этом регионе и Европе, чтобы мы, возможно, перестали поддерживать Украину. Наш ответ не отступать, а удвоить усилия: увеличить оборонные расходы и производство, поддержать восточный фланг и поддержать Украину», — отметил Кубилюс.

Чиновник также обратил внимание на проблемы европейской оборонной индустрии, в частности, отсутствие единого рынка и недостаточный уровень конкуренции. По его мнению, это существенно тормозит развитие сектора, особенно на фоне того, что Россия по его словам продолжает производить больше вооружений, чем страны ЕС.

Россия все еще производит больше, чем Европейский Союз, и это очень опасно. Это создает соблазн для Путина. Национальные парламенты должны спросить свои правительства: почему наши оборонные индустрии не масштабируются, несмотря на рост финансирования? – обратил внимание Кубилюс.

Он привел пример Украины, которая после 2022 существенно нарастила собственное оборонное производство.

«В Украине существует острая конкуренция, рыночные правила и динамические инновации в оборонной сфере. В то же время у нас нет единого оборонного рынка в Европе, не хватает конкуренции, инноваций и промышленного наращивания», — отметил Кубилюс.

Отдельно он отметил важность интеграции Украины в европейскую систему безопасности еще до окончательного решения вопроса членства в НАТО и ЕС.

«У Украины лучшая армия в Европе и, возможно, в мире… Будет трудно понять, если мы в Европе не воспримем как жизненно важный интерес интеграцию лучшей европейской — а возможно, и глобальной — военной силы Украины в нашу европейскую систему безопасности», — резюмировал чиновник.

Ранее говорилось, что Силы обороны Украины существенно усилили возможности по уничтожению российских войск. По словам командира бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрия Федоренко, это оказывает непосредственное влияние на способность армии РФ вести наступательные действия. Он подчеркнул, что Россия пытается компенсировать потери на фронте террором против мирного населения Украины . Более того, враг ищет способы вовлечь в войну новые ресурсы, в частности Беларусь. По его словам, украинские силы ежемесячно уничтожают больше живой силы противника, чем РФ, способная пополнить. В то же время Кремль, по оценке военного, пытается найти инструменты для возобновления тактической инициативы на поле боя.

