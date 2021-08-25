Становление УНР и Вторая мировая война: Днепру на День Независимости подарили редкую коллекцию марок (фото)

Становление УНР и Вторая мировая война: Днепру на День Независимости подарили редкую коллекцию марок (фото)

Познакомиться с ней желающие могут в городской библиотеке.

В честь 30-летия Независимости Украины Днепру подарили редкую коллекцию марок. На них изображена история нашей страны за последнее 120 лет.

Об этом пишет издание "Информатор".

Редкую коллекцию марок Днепру передала американская семья профессора Мирка Пилишенко. Марки охватывают историю Российской империи, становление Украинской Народной Республики. Некоторые из марок были в обращении во время Второй мировой войны, часть из них маркировалась Подпольной почтой Украины.

Примечательно, что часть из марок были выпущена еще во времена Советского союза, но уже с нанесенными на них штампами независимой Украины.

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Познакомиться с коллекцией днепряне, а также гости города могут в городской библиотеке.

Напомним, как Украина праздновала 30-летие Независимости. В Киеве состоялся марш защитников и грандиозный парад на Майдане.

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