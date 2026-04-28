"Становятся неадекватными": командир "Грузинского легиона" назвал критический срок пребывания на передовой

Командир и основатель «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили / © из соцсетей

Командир добровольческого батальона «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили считает, что пребывание на передовой более 30 дней делает людей неадекватными.

Об этом Мамулашвили заявил в эфире Вечер.LIVE.

Командир «Грузинского легиона» отметил, что особенно это касается новобранцев без опыта.

«30 дней солдат может как-то продержаться и быть адекватным линии столкновения, а потом это уже опасно. Это опыт, который человек получает в первый раз в жизни. И это очень тяжело», — сказал он.

Для самих бойцов «Грузинского легиона», по словам Мамулашвили, ситуация с ротациями еще сложнее.

«Они (бойцы „Грузинского легиона“ — ред.) воюют на передовой иногда и по шесть месяцев подряд, однако не могут поехать на родину для отдыха из-за позиции грузинского правительства», — пояснил он.

Напомним, Офис военного омбудсмена разрабатывает предложения для главнокомандующего по ограничению срока пребывания военных на позициях. Предварительно речь идет о границе до 40 дней — после этого, по словам омбудсмена Ольги Решетиловой, у бойцов резко снижается мотивация и появляется апатия.

