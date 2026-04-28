"Становятся неадекватными": командир "Грузинского легиона" назвал критический срок пребывания на передовой
Командир «Грузинского легиона» отметил необходимость своевременных ротаций, объяснив, что после 30 дней непрерывных боев психика новобранцев перестает адекватно воспринимать реальность.
Командир добровольческого батальона «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили считает, что пребывание на передовой более 30 дней делает людей неадекватными.
Об этом Мамулашвили заявил в эфире Вечер.LIVE.
Командир «Грузинского легиона» отметил, что особенно это касается новобранцев без опыта.
«30 дней солдат может как-то продержаться и быть адекватным линии столкновения, а потом это уже опасно. Это опыт, который человек получает в первый раз в жизни. И это очень тяжело», — сказал он.
Для самих бойцов «Грузинского легиона», по словам Мамулашвили, ситуация с ротациями еще сложнее.
«Они (бойцы „Грузинского легиона“ — ред.) воюют на передовой иногда и по шесть месяцев подряд, однако не могут поехать на родину для отдыха из-за позиции грузинского правительства», — пояснил он.
Напомним, Офис военного омбудсмена разрабатывает предложения для главнокомандующего по ограничению срока пребывания военных на позициях. Предварительно речь идет о границе до 40 дней — после этого, по словам омбудсмена Ольги Решетиловой, у бойцов резко снижается мотивация и появляется апатия.