Станут ли непригодные пригодными: хронология событий вокруг скандального законопроекта о мобилизации

Новые правила мобилизации и демобилизации нарабатывались в оборонном комитете в течение всего года, но финальный документ стал неожиданностью.

Чтобы продолжать войну, Украине нужно мобилизовать около полумиллиона человек — такую цифру на пресс-конференции 19 декабря озвучил президент Владимир Зеленский.

Новые правила и нормы специальная рабочая группа нарабатывала с конца июня 2023 года. Результатом ее работы стал законопроект, который Министерство обороны внесло в парламент 25 декабря. Его много раз переписывали — всего было 27 вариантов. Суть нововведения — все граждане в возрасте от 18 до 25 лет должны прослужить пять месяцев: три месяца общей подготовки и еще два — профессиональной подготовки. Документ несет также и экономические риски, в частности, из-за ограничений для людей, уклоняющихся от военного учета, в определенных государственных и финансовых услугах.

Если финальная версия законопроекта, который может быть проголосован в январе, заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить, говорит глава экономического комитета Дмитрий Наталуха. Сегодня, 4 января, законопроект, вызвавший возмущение в Сети и в обществе, рассматривает Верховная Рада.

ТСН.ua предлагает вспомнить, с чего все началось.

Входящая в группу авторов заместитель главы комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая начала писать о проекте у себя в Facebook ночью 25 декабря. Было, по меньшей мере, три поста — по большей части о ее предложениях, которые в проект не включили, и традиционно о критике Залужного.

Нардеп призвала его уволиться. Это повлекло за собой настоящую бурю в украинской политической жизни. Все это происходило на фоне инсайдерских слухов о конфликте между Офисом президента Зеленского и высшим военным командованием, только углубившимся после публикации в начале ноября статьи Валерия Залужного в британском издании The Economist.

Возмущение вызвало также то, что нардепка в законопроекте предлагает приравнять мужчин и женщин. Женщинам будут предоставлять отсрочку при беременности.

Посты Безуглой спровоцировали масштабный резонанс в Украине, после чего ВР начала вносить поправки в законопроект.

Впоследствии в Верховной Раде Украины сообщили детали внесения изменений в действующее законодательство о мобилизации и увольнении с военной службы.

Соответствующие изменения раскрыл первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

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Цымбалюк рассказал, что, в первую очередь, продолжает работать рабочая группа в составе представителей всех фракций и групп, которые сосредотачиваются на совершенствовании законодательства в сфере военной деятельности.

У Залужного лопнуло терпение

В конце концов, объяснять изменения вышел главком Валерий Залужный. Это была первая его пресс-конференция с начала полномасштабного вторжения. Она продолжалась всего 36 минут. Большинство вопросов касалось пакета правительственных законопроектов, он также напомнил, что Вооруженные силы не пишут и не вносят законы.

По его словам, военное командование не запрашивало конкретные цифры мобилизованных украинцев. Речь идет о цифре в 400—500 тысяч человек, о которой говорил, в частности президент Владимир Зеленский.

"Отдельным запросом на непосредственно Кабмина или Верховной Рады мы не делаем", — сказал он и добавил, что военное командование регулярно формирует запросы на количество боеприпасов, оружие и человеческий ресурс.

Залужный высказался о мобилизации / Фото: ТСН.ua

В то же время Валерий Залужный отметил, что цифра в 400—500 тысяч мобилизованных сформирована военным командованием на следующий год. Она учитывает покрытие текущего недоукомплектования и создания новых воинских частей, а также прогнозирование потерь сил обороны Украины.

Также главнокомандующий дал объяснения о параметрах годности к военной службе, которые прописаны в законопроекте о мобилизации. Генерал подчеркнул, что документ предлагает изъять понятие "ограниченная пригодность". Будут только пригодны или нет –и это будет решать военно-врачебная комиссия.

"Сегодня оперирование степенью инвалидности 2 и 3 группы не актуально, потому что пригодность к военной службе решает не человек, а ВЛК", — отметил Залужный.

Кроме того, на отдельном брифинге генерал заявил, что Генштаб вместе с Министерством обороны согласовали срок службы, после которого возможна демобилизация – это 36 месяцев непрерывной службы.

Чтобы заменить военных в 2025 году, по его словам, уже в 2024 году нужно начинать призыв и готовить новых людей.

Критика оппозиции

Отдельные предложения в законопроекте уже вызвали значительный резонанс и даже критику, особенно в оппозиции. Скорее всего, к документу будет предложено значительное количество правок. В оппозиции одобряют то, что документ открывает двери для демобилизации давно служащих военных, а также для военных с инвалидностью. Но некоторые положения уже вызвали острую критику.

В частности, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко раскритиковала норму о демобилизации за 36 месяцев непрерывной службы.

"Представляете себе три года под Бахмутом или Авдеевкой? – возмущается она. — Будем добиваться права на демобилизацию через два года, которые военное все это время было не в тылу, а на нуле".

Она также назвала "антиконституционными и вопиющими" нормы об ограничении прав избегающих мобилизации граждан. В частности, внесение их в реестр должников.

"Очевидно, что здесь открывается пространство для злоупотреблений со стороны ТЦК, потому что по их решению к военнообязанным будет применено ряд ограничений, которые могут превратить жизнь украинских мужчин в ад. Ведь речь идет о внесудебном лишении права распоряжаться своим имуществом и прочее, даже если у тебя есть болезни или другие основания для отсрочки, но ТЦК их "не увидел", – объясняет Геращенко.

Также многие обозреватели удивляются, что документ подало на рассмотрение правительство, а не президент, являющийся Верховным главнокомандующим. В частности, издание Reuters отмечает, что правительство Украины пытается поощрить сотни тысяч украинцев мобилизоваться в ВСУ усиленным контролем и увеличенными штрафами. Но эксперты считают, что законопроект нуждается в доработке.

Верховная Рада доработает законопроект о мобилизации

Рабочая группа учтет замечания Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, заявившего, что некоторые нормы законопроекта противоречат Конституции. Также группа рассмотрит обеспокоенность по поводу коррупционных норм. Об этом стало известно сегодня, 4 января.

Секретарь комитета и народный депутат Роман Костенко уточнил, что Рада начинает работу над законопроектом – его могут отправить на доработку.

А депутат от "Слуг народа" Евгения Кравчук заявила, что правительственный законопроект о мобилизации не будут выносить на рассмотрение Верховной Рады в том виде, в котором он зарегистрирован.

Подготовят компромиссный вариант, говорит Кравчук, и главную роль в его создании будет играть профильный Комитет по безопасности и обороне.

Что известно о законопроекте

Наконец-то власти обнародовали свое комплексное видение усиления мобилизации в Украине, о котором говорят последние два месяца. Вечером, 25 декабря, Кабинет министров внес в Верховную Раду два законопроекта: усовершенствование отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы и изменения об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за военные правонарушения. В парламенте они были зарегистрированы под номерами 10378 и 10379. Они предусматривают изменение призывного возраста с 27 до 25 лет, упрощение процедуры вручения повесток и введение жестких санкций за уклонение от призыва.

По замыслу Генштаба, Министерства обороны и вообще правительства, и Офиса президента, которые, собственно, и являются инициаторами изменений и ответственными за них, эти два проекта должны не только помочь упорядочить вопросы военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, усилить соцзащиту военнослужащих, но и улучшить показатели мобилизации и пополнить войско новыми людьми, дополнительно привлекая к нему в 2024 году 450-500 тысяч человек.

В первые часы после появления на сайте Верховной Рады законопроект стал предметом бурного обсуждения. Отдельные предложения правительства вызвали критику – юристов, экономистов и политологов. Часть депутатов от оппозиции сказала, что не поддерживает документ, часть заявила, что готовит свои правки. Премьер-министр и министр обороны решили промолчать.

Эксперты говорят, что тема мобилизации за полтора года превратилась в сложную для общества. И главная причина – нехватка соответствующей коммуникации.

Какие пункты могут исключить из законопроекта о мобилизации — в ВР назвали главные

Народные депутаты Украины могут убрать несколько пунктов из скандального законопроекта №10378 о мобилизации. На этой неделе будет выработан более компромиссный вариант, который может позволить проголосовать за него в сессионном зале.

Об этом сообщила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Главные скандальные тезисы нового законопроекта:

повестки через электронный кабинет призывника и электронную почту;

отмена отсрочки (и возможная мобилизация) для людей с инвалидностью III группы;

наказание уклонистам: запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение в праве управлять транспортом и получение водительского удостоверения, ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями, отказ в подписании кредитных договоров, остановка получения льгот и услуг от государства;

прекращение предоставления консульских услуг в украинских дипучреждениях за рубежом в случае отсутствия военно-учетных документов;

уголовная ответственность за отказ проходить ВЛК.