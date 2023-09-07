Станут ли погодные условия помехой наступлению украинских войск: ответ генерала

Украина готова к войне при любых погодных условиях. Дожди, снега и морозы не станут препятствием для продвижения наших бойцов.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж

"В этот момент мы уже имеем практику войны и в сложных погодных условиях, и дождей, и снегов, и морозов. Мы к этому готовимся, уже имея технику, которая может преодолевать все эти проблемы. Потому что это проблемы не только для наших войск, хотя мы наступаем", – акцентировал специалист.

Сложно не только наступать, но и обороняться

По словам Маломужа, если говорить об обороне – это сложные условия и для россиян. Сегодня они маневрируют: и Купянск, и у Бахмута, и разные форматы подтягивания сил в Запорожскую область.

"Когда дожди, когда огромные преграды – это очень сложно делать, это уменьшение оперативности перемещения войск... Мы бьем дальнобойными ракетами, особенно точными боеприпасами, гаубицами, которые бьют на 40-60 километров по всему полю боя, и двигаться там очень очень сложно... Я думаю, придет такой тип войны – контрбатарейный, но силы и средства у нас мощные, будут их уничтожать по всем направлениям», – говорит Маломуж.

И мы будем двигаться дальше, используя оперативную ситуацию. Силы и средства, которые сейчас используются на фронте, могут использоваться и в период сложных погодных условий.

"Если мы говорим о не чрезвычайных погодных ситуациях, а очередных, рядовых, я думаю, что это не большая преграда для наших войск", — уверяет разведчик.

Напомним, в НАТО отметили начавшийся в июне прогресс контрнаступления ВСУ. По словам генсека Йенса Столтенберга, спецоперация "набирает позиции".

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