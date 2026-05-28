Станут ли следующие полгода поворотными в войне: эксперт назвал важный фактор

Следующие полгода могут стать поворотными в войне: прогноз Сергея Братчука

Следующие полгода действительно могут стать поворотными в войне, если Украина усилит удары дронами по ресурсам РФ летом и в начале осени.

Об этом заявил военный эксперт, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает«Київ 24».

«По моему мнению, Украина сегодня начала эти временные рамки использовать, и эти возможности у нас действительно появились. Я хочу напомнить заявление декабря прошлого года, когда командующий Третьим корпусом генерал Билецкий говорил, что Россия постепенно выходит на тот уровень потерь, когда в следующем, то есть в 2026 году, она будет их очень ощущать. Вы видите эти заявления на сегодняшний день, они подтверждены», — напомнил Братчук.

По его мнению, усиление ударов по территории России и оккупированным территориям в течение лета-осени будет непосредственно влиять на ситуацию на фронте.

«Украина не просто истощает врага — у нас сегодня есть наша активная оборона, ассиметричные ответы. Мы сегодня работаем очень активно над уничтожением ресурсности Российской Федерации, что непосредственно влияет на поле боя. То есть речь идет о логистике… Наши дроны сегодня выполняют очень важную работу. Поэтому очевидно, что этот промежуток, летний период, начало осеннего как минимум и немного дальше, возможно, до конца года — это как раз возможности наши, если мы будем масштабировать эти наши удары», — добавил эксперт.

Ранее Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса ВСУ, заявил, что ближайшие шесть месяцев могут стать ключевыми для войны.

Ранее нардепка Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что президент Зеленский заявил депутатам, что горячая фаза войны может завершиться до ноября.

