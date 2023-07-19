Станут серьезным ударом: какие санкции должны быть введены против россиян

Хотя граждане страны-агрессорки и кричат о "загнивающем Западе", они очень держатся за возможность проживания и отдыха там. Так, россиян нужно лишить ее.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

По мнению главы ОП, родственников конструкторов российских вооружений, а также их самих, российских пропагандистов, их близких и культурных деятелей необходимо лишить права владения недвижимостью на Западе.

"Также им нужно запретить даже путешествовать по странам западного мира", – акцентировал глава ОП.

Напомним, 13 июля, Верховная Рада приняла закон о применении санкций. Он предусматривает создание реестра подсанкционных лиц и возможность оспорить ограничения.

Читайте также: