Старался для оккупантов, а они его "кинули": СБУ задержала предателя в Николаевской области

Служба безопасности разоблачила еще одного предателя, сотрудничавшего с российскими войсками во время оккупации части Николаевщины.

Об этом сообщили в СБУ.

Фигурантом оказался житель Снигиревщины. После захвата населенного пункта он помогал захватчикам проверять местных жителей, пытавшихся уехать на подконтрольную Украине территорию.

"Злоумышленник добровольно согласился дежурить на российских блокпостах, расположенных на выездах из населенного пункта. Там он с оружием в руках останавливал автомобили украинцев и отбирал у них мобильные телефоны, паспорта и другие документы для проверки. Затем фигурант выводил людей из авто и предлагал им остаться на оккупированной части региона и сотрудничать с оккупантами, однако во время освобождения Снегиревки российские оккупанты оставили своего приспешника в городе и не взяли его с собой, когда бежали на левобережье Херсонщины", — говорится в сообщении.

Долгое время злоумышленник скрывался от правосудия на территории региона. Однако сотрудники СБУ разыскали его и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что на Донетчине задержана подруга главы "народного совета ДНР". Фигурантка находилась на прямой связи с командиром спецподразделения ГРУ, которое дислоцируется на передовой.

Читайте также: