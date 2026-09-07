Старая хата в Карпатах: пара купила жилье, которое все обходили десятой дорогой (фото)

Семья, которая купила старый дом в Карпатах / © скриншот с видео

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Молодые супруги с двумя детьми купили старый дом в Карпатах, который все обходили десятой дорогой.

Об этом сами блоггеры @us.and.bus рассказали в TikTok.

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Видео быстро разошлось по Сети: супруги с младенцем и маленькой дочерью показали старинный деревянный дом на только что ставшем их горном склоне.

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История спонтанной покупки заброшенного дома в Карпатах вызвала оживленную дискуссию — от восхищения смелостью семьи до оговорок о быту с детьми в отдаленном селе.

На видео можно увидеть, как мужчина в клетчатой рубашке, женщина с младенцем на руках и маленькая девочка позирует на фоне традиционного карпатского дома с характерной стеклянной верандой.

Старый дом в Карпатах / © скриншот с видео

Дом долго стоял пустым: крыша покрывает ржавая жесть, дерево фасада потемнело от времени, а в окнах — разбитые стекла. Двор зарос сухими ветвями и зарослями, так что работы впереди хватит.

Старый дом в Карпатах / © скриншот с видео

Кардинальное изменение жизни

За кадром автор видео рассказала историю решения, изменившего их жизнь.

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«Мы сделали то, что кажется, сами еще не до конца осознали. Купили старый дом в Карпатах. Дом, которому уже много лет. На склоне среди гор, подальше от шума и соседей. Мы такого не планировали, просто однажды приехали сюда, увидели это место и поняли, что хотим попробовать. Здесь много работы, очень много. Но нам хочется не просто отремонтировать этот дом, хочется вернуть ему жизнь и постепенно сделать его нашим местом. Это только начало, и мы очень хотим показать вам, что из этого выйдет. Так что мы начинаем», — поделилась она.

Реальная причина, почему здание долго резвилось, банальнее: сложно и дорого реставрировать аварийное жилье в труднодоступной горной местности.

Люди разделились на два лагеря

Под видео собралось немало комментариев, и зрители явно разошлись в оценках. Часть аудитории искренне поддерживает семью и верит в успех замысла: «Мечтаю о таком. Вам удачи и терпения. Все у вас получится! Главное не сдавайтесь».

Пользователь Ziablyk добавила: «Это не просто дом, это ваш внутренний семейный мир, молодцы. Желаем успехов». А Михаил Габьян пожелал: «Дай Бог счастья вам, молодые люди. Работайте, будет не легко, но у вас все получится, в любом случае, во благо!»

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Другие комментаторы смотрят на ситуацию более трезво и поднимают неудобные бытовые вопросы. Прежде всего, о том, как в горах воспитывать двоих детей: «Это все классно, а что там делать? У вас двое детей — кружки, садики, школы? А работа? Вы представляете, как с тех гор куда-то добраться?».

Были и те, кто делился собственным опытом переезда в захолустье. Пользователь @TatiAnna88 написала: «Какие вы молодцы! Желаю вам силы, терпения, сил! Мы когда-то просто приехали в бабушке мужа дом, просто убрать, но впоследствии стали жить, восстановили с годами, и мы не сожалеем! И хотя ни школы, ни магазинов не было, наша дочь получила образование отлично, уже окончила два университета, так что никаких препятствий не может быть, если человек что-нибудь запланирует. Сейчас главное, чтобы наши дети жили в мире».

Тренд последних лет

История этой семьи вписывается в более широкое явление последних лет — возвращение украинцев в аутентичное деревянное жилье в Карпатах и желание спасать старые дома от упадка. Несмотря на отсутствие инфраструктуры рядом и огромный объем ремонтных работ, подобные проекты вдохновляют других браться за схожие вызовы и беречь традиционную гуцульскую архитектуру.

Раньше мы писали о том, как пара покинула городскую квартиру и переехала в село Павловка недалеко от Ивано-Франковска. Здесь они приобрели небольшой старый дом без ремонта, расположенный рядом с лесом, заплатив за него $15 тысяч.

© скриншот с видео

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