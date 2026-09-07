- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 762
- Время на прочтение
- 3 мин
Старая хата в Карпатах: пара купила жилье, которое все обходили десятой дорогой (фото)
Здание долго резвилось, поскольку сложно и дорого реставрировать аварийное жилье в труднодоступной горной местности.
Молодые супруги с двумя детьми купили старый дом в Карпатах, который все обходили десятой дорогой.
Об этом сами блоггеры @us.and.bus рассказали в TikTok.
Видео быстро разошлось по Сети: супруги с младенцем и маленькой дочерью показали старинный деревянный дом на только что ставшем их горном склоне.
История спонтанной покупки заброшенного дома в Карпатах вызвала оживленную дискуссию — от восхищения смелостью семьи до оговорок о быту с детьми в отдаленном селе.
На видео можно увидеть, как мужчина в клетчатой рубашке, женщина с младенцем на руках и маленькая девочка позирует на фоне традиционного карпатского дома с характерной стеклянной верандой.
Дом долго стоял пустым: крыша покрывает ржавая жесть, дерево фасада потемнело от времени, а в окнах — разбитые стекла. Двор зарос сухими ветвями и зарослями, так что работы впереди хватит.
Кардинальное изменение жизни
За кадром автор видео рассказала историю решения, изменившего их жизнь.
«Мы сделали то, что кажется, сами еще не до конца осознали. Купили старый дом в Карпатах. Дом, которому уже много лет. На склоне среди гор, подальше от шума и соседей. Мы такого не планировали, просто однажды приехали сюда, увидели это место и поняли, что хотим попробовать. Здесь много работы, очень много. Но нам хочется не просто отремонтировать этот дом, хочется вернуть ему жизнь и постепенно сделать его нашим местом. Это только начало, и мы очень хотим показать вам, что из этого выйдет. Так что мы начинаем», — поделилась она.
Реальная причина, почему здание долго резвилось, банальнее: сложно и дорого реставрировать аварийное жилье в труднодоступной горной местности.
Люди разделились на два лагеря
Под видео собралось немало комментариев, и зрители явно разошлись в оценках. Часть аудитории искренне поддерживает семью и верит в успех замысла: «Мечтаю о таком. Вам удачи и терпения. Все у вас получится! Главное не сдавайтесь».
Пользователь Ziablyk добавила: «Это не просто дом, это ваш внутренний семейный мир, молодцы. Желаем успехов». А Михаил Габьян пожелал: «Дай Бог счастья вам, молодые люди. Работайте, будет не легко, но у вас все получится, в любом случае, во благо!»
Другие комментаторы смотрят на ситуацию более трезво и поднимают неудобные бытовые вопросы. Прежде всего, о том, как в горах воспитывать двоих детей: «Это все классно, а что там делать? У вас двое детей — кружки, садики, школы? А работа? Вы представляете, как с тех гор куда-то добраться?».
Были и те, кто делился собственным опытом переезда в захолустье. Пользователь @TatiAnna88 написала: «Какие вы молодцы! Желаю вам силы, терпения, сил! Мы когда-то просто приехали в бабушке мужа дом, просто убрать, но впоследствии стали жить, восстановили с годами, и мы не сожалеем! И хотя ни школы, ни магазинов не было, наша дочь получила образование отлично, уже окончила два университета, так что никаких препятствий не может быть, если человек что-нибудь запланирует. Сейчас главное, чтобы наши дети жили в мире».
Тренд последних лет
История этой семьи вписывается в более широкое явление последних лет — возвращение украинцев в аутентичное деревянное жилье в Карпатах и желание спасать старые дома от упадка. Несмотря на отсутствие инфраструктуры рядом и огромный объем ремонтных работ, подобные проекты вдохновляют других браться за схожие вызовы и беречь традиционную гуцульскую архитектуру.
Раньше мы писали о том, как пара покинула городскую квартиру и переехала в село Павловка недалеко от Ивано-Франковска. Здесь они приобрели небольшой старый дом без ремонта, расположенный рядом с лесом, заплатив за него $15 тысяч.