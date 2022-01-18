Старье до потолка и почти 40 кошек: в Одессе женщина превратила квартиру в мусорник (видео)

Старье до потолка и почти 40 кошек: в Одессе женщина превратила квартиру в мусорник (видео)

Соседи обращались в полицию.

В Одессе женщина отравляет жизнь соседей, она превратила свое жилье в свалку и приют для животных.

Об этом пишет местное издание "УСИ".

В квартире многоэтажного дома в поселке Котовского женщина держит 37 кошек и одну собаку, а также собирает горы мусора, которыми забиты кухня, комнаты и даже туалет.

Соседи говорят, что животные справляют нужду прямо в комнатах и моча капает с потолка. Собаку никто не выводит на улицу.

Из трехкомнатной квартиры сильно воняет.

Соседи обращались в полицию, просили вмешаться и зоозащитников, чтобы те забрали животных. Впрочем, никаких результатов это не дало.

Сама женщина говорит, что спасла животных от голодной смерти, поэтому отдавать их она не намерена. Не считает себя женщина и виновной в том, что делает, и какие последствия своими действиями наносит соседям, мол, кормит животных она за собственные средства, которые зарабатывает на рынке.

Напомним, в Киевском районе Одессы коммунальщики вывезли из квартиры психически больной женщины три самосвала мусора.

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