ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
655
Время на прочтение
1 мин

Старейшей — 90 лет: Украина вернула домой гражданских: первые детали обмена с РФ

В частности, домой удалось вернуть 90-летнюю женщину и маму с ребенком, застрявшим в оккупации.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Флаг Украины.

Флаг Украины. / © Getty Images

Сегодня, 23 октября, Украина вернула на подконтрольную территорию еще семь гражданских граждан. Семь граждан РФ отправились в Россию.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, договоренностей об их возвращении удалось достичь благодаря гуманитарному каналу коммуникации с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой.

Среди вернувшихся домой — 90-летняя маломобильная женщина и 50-летняя украинка, перенесшая инфаркт миокарда и инсульт.

Также удалось вернуть женщину с ребенком, которые в начале полномасштабного вторжения временно находились в Мариуполе. Из-за боевых действий и последующей оккупации города она упустила возможность вернуться к родным. Дополнительным препятствием являлось еще и оформление документов ребенка.

«За каждым таким возвращением — люди, нуждающиеся в помощи, и семьи, которые ждут своих родных. Мы будем продолжать эту гуманитарную работу, чтобы таких возвратов было больше», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Украина вернула еще семь гражданских.

Украина вернула еще семь гражданских.

Украина вернула еще семь гражданских.

Украина вернула еще семь гражданских.

Отметим, что сегодня утром в РосСМИ появилась информация, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился с коллегой РФ Яной Лантратовой на территории Беларуси.

Напомним, 22 октября к Украине вернули «на щите» 252 защитника, тела которых, по утверждению России, принадлежат погибшим украинским военнослужащим. Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie