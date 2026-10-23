Флаг Украины. / © Getty Images

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Сегодня, 23 октября, Украина вернула на подконтрольную территорию еще семь гражданских граждан. Семь граждан РФ отправились в Россию.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По его словам, договоренностей об их возвращении удалось достичь благодаря гуманитарному каналу коммуникации с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой.

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Среди вернувшихся домой — 90-летняя маломобильная женщина и 50-летняя украинка, перенесшая инфаркт миокарда и инсульт.

Также удалось вернуть женщину с ребенком, которые в начале полномасштабного вторжения временно находились в Мариуполе. Из-за боевых действий и последующей оккупации города она упустила возможность вернуться к родным. Дополнительным препятствием являлось еще и оформление документов ребенка.

«За каждым таким возвращением — люди, нуждающиеся в помощи, и семьи, которые ждут своих родных. Мы будем продолжать эту гуманитарную работу, чтобы таких возвратов было больше», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Украина вернула еще семь гражданских.

Украина вернула еще семь гражданских.

Отметим, что сегодня утром в РосСМИ появилась информация, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился с коллегой РФ Яной Лантратовой на территории Беларуси.

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Напомним, 22 октября к Украине вернули «на щите» 252 защитника, тела которых, по утверждению России, принадлежат погибшим украинским военнослужащим. Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.

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