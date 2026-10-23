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Старейшей — 90 лет: Украина вернула домой гражданских: первые детали обмена с РФ
В частности, домой удалось вернуть 90-летнюю женщину и маму с ребенком, застрявшим в оккупации.
Сегодня, 23 октября, Украина вернула на подконтрольную территорию еще семь гражданских граждан. Семь граждан РФ отправились в Россию.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, договоренностей об их возвращении удалось достичь благодаря гуманитарному каналу коммуникации с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой.
Среди вернувшихся домой — 90-летняя маломобильная женщина и 50-летняя украинка, перенесшая инфаркт миокарда и инсульт.
Также удалось вернуть женщину с ребенком, которые в начале полномасштабного вторжения временно находились в Мариуполе. Из-за боевых действий и последующей оккупации города она упустила возможность вернуться к родным. Дополнительным препятствием являлось еще и оформление документов ребенка.
«За каждым таким возвращением — люди, нуждающиеся в помощи, и семьи, которые ждут своих родных. Мы будем продолжать эту гуманитарную работу, чтобы таких возвратов было больше», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.
Отметим, что сегодня утром в РосСМИ появилась информация, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился с коллегой РФ Яной Лантратовой на территории Беларуси.
Напомним, 22 октября к Украине вернули «на щите» 252 защитника, тела которых, по утверждению России, принадлежат погибшим украинским военнослужащим. Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.